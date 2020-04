Les bienfaits des fèves sur la santé

Le terme « fève » désigne le nom de la plante ainsi que ses graines, qu’on peut consommer fraîches ou sèches. Cultivée depuis le néolithique, la fève serait originaire du Moyen-Orient, puis elle serait parvenue progressivement en Europe, en Afrique et en Inde. Durant l’Antiquité et le Moyen Âge, la fève était un légume de base de l’alimentation. On lui attribuait alors des vertus médicinales contre la gale et les ulcères. Mais au fur et à mesure, la fève a laissé sa place aux haricots et aux pommes de terre. Ce n’est qu’à partir du XVe et du XVIe siècle que cette graine fut consommée fraîche, une fois que sa culture a été faite près des rivières pour obtenir des fèves des marais.

La fève était également utilisée lors de la célèbre « galette des rois » de l’Épiphanie, avant qu’elle ne cède sa place aux figurines actuelles.

Les variétés de fève

Différentes variétés de fèves peuvent être retrouvées sur nos étals. Il y en a pour tous les goûts et tous types de préparation.

Les fèves des marais : C’est la variété la plus connue et la plus répandue en France. Elle est cultivée en Aquitaine, en Languedoc-Roussillon, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse. Les fèves fraîches sont ramassées lorsqu’elles ne sont pas tout à fait mûres, aux trois-quart de leur développement. En revanche, pour les fèves sèches, on attend leur pleine maturité avant de les ramasser.

Les Muchamiel : C’est une variété qu’on reconnaît grâce à ses gousses vert clair. Elle est surtout récoltée précocement pour pouvoir être mangé crue. On retrouve 4 sous-variétés : La fève d’Aguadulce est très répandue dans le Sud-Est. Elle a de longues gousses qui contiennent environ 7 à 9 graines charnues. L’Ite Beryl a de nombreuses gousses mais qui ne renferment que 4 petites graines fines, ayant comme particularité de rester blanches à la cuisson. La fève de Séville a de longues gousses contenant 5 à 6 grains blancs. La précoce d’Aquitaine a de petites gousses mais très bien fournies. C’est la meilleure à consommer crue.

Les vertus santé des fèves

Mangées en soupe, en ragoût ou encore crues en salade, les fèves sont riches en nutriments qui vous veulent du bien. Les fèves font partie de la grande famille des légumineuses. Elles sont peu caloriques et contiennent des protéines végétales ainsi que des glucides et des fibres, ce qui leur procure un effet satiétogène. Les fèves contiennent : De la vitamine C: Les fèves sont de bonnes sources de vitamine C, une vitamine antioxydante et qui permet d’avoir une bonne santé osseuse ainsi que de se protéger contre les infections. De plus, cette vitamine permet une meilleure absorption du fer. Du fer : cuites, crues ou encore bouillies, les fèves possèdent une bonne teneur en fer, un minéral essentiel au transport de l’oxygène et à la formation des globules rouges. De la vitamine B9 (folate) : importante pour la femme enceinte, la vitamine B9 permet aussi de réduire le taux d’homocystéine, un marqueur du risque cardiaque. Les fèves sont riches en fibres comme toutes les légumineuses, sous forme insolubles et solubles. Une alimentation riche en fibres peut contribuer à normaliser le taux de cholestérol ainsi que le taux de glucose sanguin et donc d’insuline. Elle permettrait aussi une bonne régulation du transit intestinal. Des études chez des patients atteints de la maladie de Parkinson ont montré qu’une forte consommation de fèves pouvait diminuer les symptômes moteurs de cette pathologie. Les fèves contiennent de la lévodopa (L-DOPA), la même substance utilisée dans les médicaments qui traitent cette maladie. D’après ces études, en accompagnant le traitement médicamenteux par des fèves, les effets des médicaments sur les symptômes seraient prolongés. Cette légumineuse pourrait donc être le complément idéal des médicaments.