Les bavettes désormais en vente sans autorisation préalable

Face à la recrudescence des cas de contaminations au Covid-19, le ministère du commerce a décidé de prendre des dispositions à même de faire face à cette pandémie. Dans un communiqué rendu public ce dimanche 08 novembre, le département de Kamel Rezig vient d’autoriser tous les commerçants à vendre les bavettes, et ce sans autorisation préalable. « Dans le cadre des efforts du gouvernement pour faire face à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19) et pour fournir des moyens de protection aux citoyens et faciliter les opérations d’approvisionnement et d’acquisition, et pour soutenir la demande croissante au niveau des pharmacies, le ministère du Commerce informe tous les commerçants, malgré leurs différentes activités commerciales, ainsi que les grands espaces commerciaux, qu’ils peuvent vendre des masques de protection dans ces divers espaces commerciaux aux citoyens sans autorisation préalable des services du ministère », a-t-on indiqué dans le communiqué du ministère du Commerce.