Les atouts santé du cumin noir (nigelle)

Originaire du Moyen-Orient, cette petite graine noire apporte ses parfums en cuisine et des remèdes naturels contre de nombreux troubles. Les graines de Nigella sativa, nommée aussi « la plante du paradis » ou encore « la plante qui guérit tous les maux sauf la mort », possèdent plusieurs propriétés médicinales. La nigelle est ainsi utilisée depuis longtemps dans les médecines traditionnelles unani, arabe et indienne. Substance phytochimique majeure du cumin noir, la thymoquinone est responsable de ses propriétés médicinales à large spectre.

Les graines de N. sativa se trouvent sous plusieurs formes : huile, poudre, gélules, infusion… Mais attention, comme elle est riche en huiles essentielles, elle peut s’avérer allergisante et toxique à forte dose.



Utile contre l’asthme

Les propriétés anti-inflammatoires, bronchodilatatrices, antihistaminiques et immuno-modulatrices du cumin noir ont été largement été étudiées. Il semble efficace sous diverses formes pour soulager les patients asthmatiques. En diminuant l’inflammation pulmonaire, il exerce des effets de relaxation bronchique comparable ceux de la théophylline (utilisée en traitement symptomatique de l’asthme et d’autres maladies pulmonaires comme la bronchopneumopathie obstructive chronique). Intéressant en cas de diabète et de troubles métaboliques. Les effets du cumin noir sur les patients diabétiques sont bien établis. Outre son effet hypoglycémiant, le cumin noir semble contrôler le profil lipidique des patients diabétiques de type 2. Cette graine a un effet protecteur sur la fonction endothéliale (responsable du tonus des vaisseaux sanguin), un marqueur de risque cardiovasculaire, souvent mise en péril dans cette maladie. Elle agit en réduisant certains marqueurs inflammatoires, en limitant l’agrégation plaquettaire (formation de caillots), par un effet antioxydant, et en modifiant de l’expression de certains gènes responsables du dysfonctionnement endothélial.



À tester pour booster le cerveau

Plusieurs études effectuées sur l’humain et les souris, ciblant la dépression, l’anxiété, les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, l’épilepsie mais aussi la dépendance aux opioïdes ont testé le cumin noir pour évaluer ses effets thérapeutiques. Par exemple, une étude réalisée sur 40 personnes âgées en bonne santé a comparé les effets du cumin noir à raison de 500 mg par jour pendant 9 semaines contre ceux d’un placebo. Après de multiples exercices testant la mémoire logique, l’attention, la cognition après 9 semaines, les patients ayant reçu la supplémentation de N. sativa ont vu leurs résultats nettement améliorés.



Un anti-douleur naturel

Les douleurs inflammatoires caractérisent de nombreuses maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrose. Pour ces troubles, on utilise en général des médicaments anti-inflammatoires dont les effets indésirables sont notoires, bien que sous-estimés, et qui peuvent parfois être graves. Ainsi, les plantes médicinales, et dans ce cas précis la nigelle, pourraient être une source potentielle de nouveaux composés plus sûrs et présentant moins d’effets secondaires.

L’huile essentielle de cumin noir montré dans plusieurs études son action antidouleur en partie grâce à son composé principal : la thymoquinone.



Un potentiel anticancer

L’effet anticancéreux de la nigelle semble surtout lié à sa principale substance active : la thymoquinone. Cette dernière a des effets antioxydants, anti-inflammatoires et immunomodulateurs, et elle participe à la régulation du cycle cellulaire, de la prolifération et de l'apoptose (mort cellulaire). De plus, la thymoquinone pourrait potentialiser les effets des traitements du cancer (chimiothérapie et radiothérapie). Les propriétés antioxydantes du cumin noir permettraient aussi de prévenir l’apparition du cancer, en limitant la production de cytokines et d'autres facteurs cancérigènes et en combattant la prolifération des cellules tumorales par l'induction de l'apoptose.



Un atout pour la fertilité masculine

La structure, la fonction, la motilité et la survie des spermatozoïdes sont affectées par le stress oxydant qui conduit ainsi à l'infertilité. Par conséquent, l'augmentation du nombre de spermatozoïdes, de la fonctionnalité et de la qualité des spermatozoïdes à l'aide d'antioxydants peut améliorer la fertilité. Il est prouvé que certains médicaments à base de plantes peuvent réduire les effets négatifs du stress oxydant en éliminant les radicaux libres. Parmi elles, N. sativa se distingue par un effet antioxydant remarquable. Dans une étude, la moitié d’un groupe de 68 hommes stériles a reçu 2,5 ml d'huile de cumin noir et les autres un placebo deux fois par jour pendant deux mois. Résultats après deux mois de thérapie : la quantité et la motilité des spermatozoïdes ainsi que le contenu du volume du sperme ont augmenté de manière significative dans le groupe traité à l'huile de nigelle par rapport au groupe placebo.