Les aliments à éviter pour bien dormir

Chacun sait qu'il vaut mieux éviter de boire un café avant de dormir si l'on veut passer une nuit paisible. Mais il y a d'autres aliments qu'il vaut mieux éviter au dîner si vous ne voulez pas vous réveiller en pleine nuit. Stress du boulot, surmenage, soucis perso, angoisses ; l’alcool .Dans ce cas, vous pourrez dire adieu à votre nuit de sommeil car l'alcool se métabolise très rapidement dans l'organisme et provoque la déshydratation. Vous serez sûrement obligée de vous lever en pleine nuit pour étancher votre soif. Des conseils pour bien dormir :Après le dîner, préparez-vous une tisane nuit sereine. Mélangez à part égale aubépine, fleur d'oranger et camomille avant de verser une cuillère à dessert de ce mélange dans 25 cl d'eau bouillante. Laissez infuser 10 minutes puis filtrez avant de boire. Si vous ne pouvez pas la boire sans sucre, ajoutez un quart de cuillère à café de miel.

LES ALIMENTS FRITS. Les aliments cuits en friture prennent beaucoup plus de temps pour être digérés. Si vous vous couchez après en avoir mangé, vous risquez de souffrir de crampes d'estomac ou de reflux acides. Idem pour les boissons gazeuses. A la place : pour avoir un bon sommeil, privilégiez le soir des aliments riches en tryptophane, un acide aminé nécessaire à la synthèse de la sérotonine, un des neurotransmetteurs du cerveau qui régule l'endormissement. A vous le cabillaud, la morue, les fromages à pâte cuite et le riz thai. Une étude a en effet montré qu'un repas avec du riz thaï au dîner réduisait de moitié le temps nécessaire pour s'endormir.

LES PROTÉINES .Le poulet comme les autres aliments riches en protéines ne doivent pas être consommés au dîner car ils demandent un temps de digestion beaucoup plus long. Du coup, votre organisme va se concentrer sur cette digestion au lieu de se mettre en mode sommeil (moment où l'activité de digestion est censée ralentir d'environ 50%). A la place : privilégiez les plats à base de glucides complexes (qu'on appelait autrefois sucres lents) qui favorisent le sommeil. Parmi les champions anti-insomnie : les pommes-de-terre cuites au four et les patates douces.

LA CRÈME GLACÉE .Oui, après une longue journée de travail il est réconfortant de manger de la crème glacée. Mais la glace c'est surtout des matières grasses (lourdes à digérer) et du sucre, qui va vous donner de l'énergie à court terme et vous empêcher de sombrer dans le sommeil.A la place : en dessert, on opte pour un laitage et une banane, une pomme, des figues ou des noix, aux vertus antistress. Et surtout pas pour le chocolat noir, qui contient de la caféine et de la théobromine, un stimulant qui augmente la fréquence cardiaque et peut provoquer de l'insomnie.