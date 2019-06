Les Toulousains et les crevettes de AZ

Ce Dimanche 23 juin 2019, Moul firma a été alerté par son ami de Toulouse, que l'Apc de Mostaganem, a reçu une délégation de la commune de Toulouse dirigée par un conseiller municipal arabe, sous le slogan de jumelage entre les deux villes. Moul firma voyant sur les réseaux sociaux, le maire de Mostaganem, recevoir en fanfare cette délégation, à la veille des Élections municipales françaises de 2020, sent l’odeur d’une perfidie qui se prépare, une précampagne électorale, qui fait son plein à Mostaganem. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, qui jongle entre candidat et pas encore candidat aux futures élections municipales de mars 2020, qui s’est délibérément absenté pour diriger le soi-disant jumelage, a envoyé son 13e adjoint, un élu d’origine arabe, le dénommé Djilali Layali, à la tête d’une délégation à Mostaganem pour tester son électorat et mettre en marche sa machine de campagne. Evidemment, s’interroge Moul Firma, avec les 500 mille ’algériens que compte la ville de Toulouse, de majorité mostaganemoise, le pari est gagné d’avance. Moul firma, s’est étonné de ‘’ la chita’’ des élus de Mostaganem, qui accueillaient en ‘’roi’’ cette délégation composée de simples élus communaux, sans le maire de Toulouse. Un programme d’accueil qui ne relève pas des prérogatives des invités, discuter de grands projets de tourisme , d’environnement et de culture , avec un chef de la délégation, qui n’est en vérité qu’un simple élu, le 13é adjoint au maire, chargé des loisirs et des centres de vacances, fut accueilli en seigneur. Moul firma, qui d’ailleurs, n’a pas été invité hier pour déguster les crevettes à AZ avec les toulousains, se pose encore la question : qui va payer la facture, si ce n’est pas l’Apc sur le dos des contribuables, ou alors un des heureux entrepreneurs qui a raflé les projets de sidi El Mejdoub ! Moul frima, quand il s’est aperçu, que des mostaganemois résidents à Toulouse, tels que Senouci, Benmeghouzi et Amara et d’autres, les vrais initiateurs de ce projet de jumelage, n’ont pas été invités, comprend qu'il y a anguille sous roche ! Cependant, Moul firma constate qu’il ya un enjeu politique, plus grand que ce maire ‘’Fliniste’’, qui s’est mis sous les feux de la rampe et qui risque de se mettre sous les projecteurs des enquêteurs, surtout qu’après que Ami Salah, avait averti tous les fils de Fafa de se tenir à l’écart. Moul firma, déçu par cette rencontre, se rappelle du fameux Aviv Zonabend un élu municipal sioniste de la Ville rose qui avait porté des propos racistes contre les arabes en mai 2018, estimant qu’Il y a «trop d'Arabes» à Toulouse ! Évidemment, si le maire de Mosta, a été emporté par l’orgueil d’accueillir les français en écharpe ‘’vert-blanc-rouge’’ , symbole de la souveraineté nationale pour prendre quelques photos de souvenirs , pour les autres élus de la commune de Mostaganem, la présence du consul de France à Oran parmi la délégation , a plus d’importance pour eux . Une occasion en or pour décrocher un rendez-vous de visa, pour fuir le ‘’Mendjel’’ qui commence à roder du côté de la grande horloge à l‘arrêt et qui d’habitude son arrêt indique un malheur pour les occupants de la mairie comme le préconisaient nos ancêtres.