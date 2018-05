Les Grands ne répondent pas aux petits !

Par sagesse, les grands ne répondent pas souvent aux petits, ils laissent toujours jouer. Telle semble être la réponse de l’Algérie au cinéma du jeune roi marocain, subissant toujours des revers de la part de l’ONU, suite au conflit qui l’oppose au front Polisario qui revendique l’indépendance de son territoire depuis 1970. ‘’Ce commandeur’’ des croyants, si mal à l’aise, tient en dernier, à mêler les cartes, en impliquant l’Algérie, qui n’a rien à voir dans cette rivalité entre lui et le Sahraouis. Alors, que l’Algérie, de par ses positions, a toujours défendu les peuples opprimés, et soutenu les causes justes. Aujourd’hui, elle ne peut nier ses principes pour le plaisir de ce roi, si acharné à lui chercher tant de petites bêtes. Non content de cultiver du kif sur son Rif, et tenter d’en faire de nos frontières, des passoires, l’Emir chérifien n’hésite point à accuser l’Algérie de noyauter la sécurité de son royaume, et ne point participer au règlement du conflit qui le concerne exclusivement. Délirant davantage, ce dernier enfonce encore le clou, et affirme que l’Algérie arme le front Polisario, le finance et l’aide diplomatiquement. Bienheureusement, l’Algérie ne fait qu’exprimer sa solidarité avec un peuple, privé de sa liberté depuis presque une quarantaine d’années et l’aider à titre humanitaire. L’Algérie est fort connue pour ses principes de loyauté, elle ne s’ingère jamais dans les conflits, elle a toujours déployé des efforts pour y apporter des solutions conformes à l’arbitrage international. Son unique vœu demeure toujours et encore, le règne de la paix et la sécurité. Elle a toujours privilégié la sagesse à la folie des grandeurs qui minent déjà de petits dirigeants, qui rêvent en plein jour !