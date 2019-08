Dans un rapport publié sur son site, le centre américain des études stratégiques Stratfor estime que plus le débat avec le gouvernement intérimaire s’enlisera, plus il risque de perdre sa crédibilité auprès des segments les plus durs de l’opposition. Certains dans la rue ont déjà accusé les membres du panel de servir d’instrument aux mains de l’armée permettant de diluer les revendications de l’opposition, ce qui a motivé les démissions de certains membres cette semaine.