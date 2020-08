Les Algériens interdits d’entrée en Suisse

Les ressortissants des pays non-membres de l’espace Schengen ne seront plus autorisés à entrer sur le territoire suisse à partir de samedi 08 août, à l’exception d’une vingtaine de pays. En effet, l’Algérie et tous les États hors Schengen figurent sur la liste des pays à risque du Secrétariat d’État aux migrations. Le Département fédéral de justice et police suisse a annoncé, ce jeudi 6 août 2020, l’interdiction d’accès pour les citoyens des pays hors de l’espace Schengen sur le territoire suisse. Ces restrictions incluent 160 pays non-membre de l’UE, et entreront en vigueur samedi. Ainsi, la Suisse autorise les ressortissants d’Andorre, d’Australie, la Bulgarie, le Canada, Chypre, la Corée du Sud, la Croatie, la Géorgie, l’Irlande, le Japon, le Maroc, Monaco, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie, le Rwanda, Saint-Marin, la Thaïlande, la Tunisie, l’Uruguay, et le Vatican, à accéder de nouveau à son territoire aux mêmes conditions qu’avant la crise sanitaire du coronavirus. Cependant, ils peuvent être soumis à une mise en quarantaine obligatoire.