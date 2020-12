Les Algériens dispensés de visa d’entrée au Sultanat d’Oman

Le Sultanat d’Oman a annoncé l’exemption de 103 ressortissants, dont les Algériens, de visa d’entrée dans le pays pour un séjour de dix jours, selon des réglementations et conditions spécifiques, rapporte l’agence officielle (ONA). Les conditions comprennent une réservation d’hôtel préalable et confirmée, une assurance maladie et un billet aller-retour. Cette étape vise le soutien du secteur du tourisme et pour faciliter les procédures de voyage pour les touristes qui souhaitent visiter le Sultanat, selon la même source.