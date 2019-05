Les 43 milliards et les terrains de Mostaland ?

Avant de parler des lots de terrains attribués en 2014 au niveau du parc de Mostaland par Maabed, l’actuel wali de Bejaia et son complice l’ex colonel de la DRS, Nouar , et leurs complices, l’ancien directeur de l’investissement Benbeda , et le directeur des domaines Beladegham, il est important de parler des 43 milliards de cts destinés à la réalisation de ce parc animalier ! Ces 43 milliards étaient destinés par l’ancienne wali Zerhouni à la réalisation d’un parking à étages au niveau de la rue des lions en 2006, le dit projet tombe à l’eau ! En fin 2013, le wali Maabed ordonna aux élus de l’APW de transférer cet argent pour financer la réalisation de la 8ème merveille du monde à Mostaganem « Mostaland » (je précise, qu’il leur a ordonné parce que ce qu’ils ne pouvaient lui dire non…leur rais et leur exécutif ont été bien servis). Changer de chapitre pour financer un autre projet c’est bon ! Mais ce qui n’est pas bon, c’est que Maabed avait réuni tous les investisseurs et industriels de Mostaganem, et il leur a demandé de contribuer financièrement à la réalisation de ce projet sous le slogan pour l’intérêt de la ville, en contrepartie évidemment, il leur a promis de leur donner des terrains à l’intérieur du parc pour investir dans le cadre du tourisme ! Ainsi, preuve à l’appui, les grandes œuvres ont été réalisées bénévolement par les ‘’MOUHSININES’’, les industriels et les promoteurs privés. Ils ont réalisé gratuitement, le bassin à crocodile, les murs des abris, l’esplanade et les viabilisations et autres. A cela, s’ajoutent les 20 Milliards de cts injectés par la Commune de Mostaganem, pour les travaux de viabilisation et sur le périmètre de ce parc, ceci, sans parler de la subvention de 20 milliards de cts accordés par le Ministère. N’est-Il pas légitime et important de s’interroger sur l’itinéraire des 43 Milliards cts lesquels ont été délibérés par l’APW sortante pour financer ce parc zoologique, et comment ont été comptabilisés les travaux des ‘’MOUHSININES ‘’? Pour ce qui est de l’identité des bénéficiaires des lots de terrains ! Il est simple après cet historique de savoir l’identité des nouveaux propriétaires de Mostaland ! Bien sur les ’’MOUHSININES’’ : AZ , Royal, Henien, Abdesatar, et les autres !