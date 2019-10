Les 3 anciens directeurs de la vache foncière sous enquête

A la sortie de la mosquée de la Salamandre, après la prière du vendredi Moul Firma se retrouve face à un inconnu, il était vraiment surpris croyant que cette personne le connaissait. Il l’observe avec insistance, comme si cela allait l’aider à retrouver la mémoire ! C’était un mec, la soixantaine, maigre au visage creusé de fatigue, portant une longue barbe, avait des cheveux blancs comme neige, qui échappaient de son turban, il avait le profil d’un sage musulman, mais son sourire inquiétant, semait le doute …

‘’Euh ! Excuses-moi on se connaît ? ‘’, lui dit, Moul Firma. Ah ! Tu m’as déjà oublié, ce n’est pas gentil ça, lui répond le vieillard. Peu rassuré, Moul Firma, s’approcha de lui en souriant.’’ Désolé, mais je ne m’en souviens pas’’, enchaine Moul Firma. ‘’Je m’appelle Abdelkader, on a fait l’école primaire ensemble, tu m’appelais dans ce temps –là, Kader ‘’ lui rafraîchit la mémoire. Oh ! Quelle belle rencontre, ça fait longtemps, je ne te reconnais plus, lui répond Moul Firma. Ils s’installèrent tous les deux sur une banquette au milieu du petit jardin d’à côté. Alors que Moul frima, vient de revivre des moments inoubliables de leur enfance, son ami ‘’le retraité’’ l’appelle au téléphone, pour l’informer qu’il n’est nullement nécessaire de continuer l’épisode de la vache foncière et les scandales des trois anciens directeurs. Moul firma, furieux, lui coupa la parole avant de lui demander des explications. Tu as eu gain de cause, cher ami lui répond le retraité : j’ai été informé que la justice a ouvert le dossier des trois directeurs qui se sont succédés à la tête de l’agence foncière durant la période allant de 2004- à 2014, et ils ont été convoqués par le juge instructeur qui enquête sur le dossier de l’agence foncière ! Explique le retraité. Enfin, dira Moul Firma, la justice va trancher et sanctionner tous ceux qui ont trait la vache foncière.

‘’L’ancien directeur de l’agence AFWIM qui dirigeait également l’agence de wilaya’’ AFMOS’’ doit répondre devant la justice sur les dessous de la liquidation des deux anciennes agences AFWIM et AFMAZ, et sur les 70 milliards de cts, patrimoine de AFMAZ , qui ont été transférés aux caisses de l’AFMOS, ainsi que les 21 milliards de cts , les dettes de la commune de Mostaganem qui ont été effacées, à coups de crayon , via une délibération douteuse de l’APC de Mostaganem en 2004, explique Moul Firma, à son ami avant d’ajouter :’’ il est utile aussi d’ouvrir une enquête sur le projet de réalisation du nouveau siège de l’AFMOS à la Salamandre qui a couté 17 milliards (en 2006) , et les équipements du bureau du directeur qui ont couté 160 millions de cts, sans oublier le fameux ilot 102, situé à Aïn-Tédelès, sur un lot de terrain, destiné pour la réalisation d’une station d’essence qui a été vendue d’une façon plus que douteuse par l’AFMOS, alors qu’il devait être mis aux enchères selon la loi’’, conclut Moul Firma , avant de raccrocher. Kader, la tête penchée et le regard vers le sol avec le menton reposant dans sa main, suit impatiemment le débat de Moul Firma avec son ami, quand soudain, un grand sourire éclaire son visage avant de se tourner vers Moul Frima pour lui dire : Tu sais la fameuse madame ADE dont tu as parlé d’elle hier ! Eh bien, elle a été sanctionnée jeudi et éloignée de son poste. Moul Firma, d’un air rassurant, dira à Kader : Ah là, je n’ai qu’à remercier vivement le wali pour son dernier bras de fer à mettre de l’ordre dans le cabinet et ses interventions pour sanctionner les fauteurs…Ajoutant , je crois savoir selon quelques amis , que le wali est un lecteur assidu de Moul Firma et il le suit de près !