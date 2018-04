Les 10 secteurs qui fabriquent des milliardaires en Afrique

1. Le secteur de l’alimentaire

-Christoffel Wiese, le président de la grande chaîne de supermarché sud-africaine « Shoprite » détient 6,3 milliards de dollars.

-Mohamed Mansour est copropriétaire du groupe Mansour qui est à l’origine de la plus grande chaîne de supermarchés d’Égypte. Il possède 4 milliards de dollars.

-Nathan Kirsh, détient 3,9 milliards de dollars grâce à son entreprise Jetro Holdings qui opère en Afrique du Sud dans le secteur de l’alimentation, avec la distribution de repas aux fastfoods et aux mini-restaurants américains.

-Issad Rebrab est le seul Algérien du classement mondial. Il doit sa fortune de 3,1 milliards de dollars au groupe Cevital dont le plus grand pôle est l’agroalimentaire.

-Youssef Mansour est propriétaire de nombreux supermarchés en Égypte. Il possède actuellement 2,9 milliards de dollars.

-Abdulsamad Rabiu travaille au sein du groupe nigérian BUA Group qui opère dans les céréales, les pâtes et le sucre. Aujourd’hui le nigérian détient 1 milliard de dollars.

2. Le secteur des ressources minières

-Nicky Oppenheimer est le président de la société de diamants « De Beers » et de la compagnie minière « Anglo American » créée par son grand-père Ernest Oppenheimer. Il est basé en Afrique du Sud et détient 6,7 milliards de dollars.

-Patrice Motsepe est un autre sud-africain, il est le fondateur du groupe minier African Rainball Mainerals (ARM). Sa fortune s’élève à 2,1 milliards de dollars.

-Folorunsho Alakija est la deuxième femme milliardaire africaine avec 1,9 milliard de dollars. D’origine nigériane, elle doit sa fortune à sa société pétrolière Famfa Oil. La fortune de Folorunsho Alakija est estimée à 7,3 milliards de dollars.

-Aziz Akhannouch est un homme d’affaires marocain. Il doit sa fortune au groupe Akwa qui opère dans le pétrole, le gaz, et l’industrie chimique. Il est l’actuel chef de cabinet du ministère de l’Agriculture, et détient 1,7 milliard de dollars.

-Femi Otedola est le PDG de la compagnie pétrolière nigériane Forte Oil. Aujourd’hui, il contrôle la société pétrolière Otedola et possède une fortune estimée à 1 milliard de dollars.

3. Le secteur de la téléphonie

-Mike Adenuga est le fondateur de la deuxième plus grande compagnie de réseau téléphonie au Nigeria, Globacom. Il détient 4 milliards de dollars.

-Isabel Dos Santos est considérée comme la toute première femme milliardaire africaine avec ses 3,1 milliards de dollars. Cette Angolaise doit sa fortune à ses nombreuses actions dans les télécoms dont Unitel, premier opérateur d’Angola ainsi qu’à la finance avec Banco Internacional de Crédito.

-Naguib Sawiris est le fils aîné de l’Égyptien Onsi Sawiris. Véritable homme d’affaires, il est le fondateur de la compagnie de téléphonie mobile, Orascom Telecom Holding (OTH). Sa fortune s’élève à 3,1 milliards de dollars.

-Rostam Aziz possède 35% de la société de téléphonie Vodacom ainsi que de nombreuses actions dans l’immobilier et les ressources minières. Ce Tanzanien détient 1 milliard de dollars.

4. Le secteur de la finance

-Aliko Dangote a construit la première multinationale africaine. Cet homme d’affaires d’origine nigériane est l’homme le plus riche d’Afrique avec 15,7 milliards de dollars.

-Johann Rupert est le directeur de la compagnie financière sud-africaine « Richemont » et il possède 7,4 milliards de dollars.

-L’Égyptien Mohamed Al Fayed détient une fortune de 2 milliards de dollars qu’il doit en partie à la vente de son magasin Harrod’s auprès d’une entreprise qatarie dont il a obtenu 2,4 milliards de dollars. Aujourd’hui, il est propriétaire du Ritz à Paris ainsi que du club de football anglais Fulham.

5. Le secteur du bâtiment

-Nassef Sawiris est le dirigeant de l’une des plus grandes sociétés de construction d’Égypte, Orascom Construction Company (OCI). Il possède 6,3 milliards de dollars.

-Onsi Sawiris est le fondateur de l’OCI. Sa fortune s’élève à 1,8 milliard de dollars. À présent, c’est son fils Nassef qui dirige sa société.

-Samih Sawiris est le second fils d’Onsi Sawiris. Il est actif dans la construction et dans les télécoms. Il détient 1,1 milliard de dollars.

6. Le secteur pharmaceutique

-Stephen Saad est le fondateur du groupe pharmaceutique sud-africain Aspen Pharmacare. Il doit sa fortune de 2,1 milliards de dollars à la vente de ses parts de l’entreprise de médicaments Covan Zurich dont il a obtenu 3 millions de dollars.

-Allan Gray est le co-fondateur du groupe pharmaceutique Aspen. Sa fortune s’élève à 1,6 milliard de dollars.

7. Le secteur de l’immobilier

-Le Marocain Miloud Chaabi doit sa fortune de 2,1 milliards de dollars à la promotion immobilière ainsi qu’à ses investissements dans les hôtels, les supermarchés et les énergies renouvelables. Il s’est engagé à construire une université à Casablanca.

-Sudhir Ruparelia est le fondateur du plus grand groupe ougandais, Ruparelia, qui opère dans l’immobilier. Cet homme d’affaires détient 1,1 milliard de dollars.

8. Le secteur des assurances

Othman Benjelloun a fait de la compagnie d’assurance de son père, RMA Watanya, l’une des plus grandes sociétés d’assurance marocaines. Mais il est aussi reconnu comme l’un des plus grands commerciaux de la BMCE Bank. Sa fortune s’élève à 2,4 milliards de dollars.

9. Le monde des médias

Le sud-africain Koos Bekker est le président du Groupe de médias Naspers qui est à l’origine de sa fortune de 2,3 milliards de dollars.

10. Le secteur du textile

Mohammed Dewji a repris et transformé l’entreprise de matières premières de son père, la MET Limited. Il a racheté de nombreuses sociétés dont certaines comprennent des intérêts commerciaux dans le textile. Sa fortune s’élève à 1,3 milliard de dollars et fait de lui le plus jeune milliardaire d’Afrique.