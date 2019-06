Le wali récupère le terrain du neveu du Rais

Moul firma, en panne d’infos, a rodé hier autour du cabinet du wali de Mostaganem dans l’espoir de dénicher un scoop. Mais comme il n’est pas toujours le bienvenu, Moul firma, s’éclipse dans l’hémicycle de l’Apw au milieu des élus en pleins travaux de la plénière, et tente de côtoyer un directeur bien informé, assis à côté de lui. Echangeant quelques mots, autour de quelques sujets d’actualités, Moul firma sonde son compagnon sur un sujet qui fait scandale à Ain Nouissy. J’ai beaucoup entendu parler d’un certain jeune proche de ‘’Moul Stah’’ qui aurait bénéficié d’un terrain à Ain Nouissy, demanda, Moul firma à son ami ! Tu parles de Benmansour Karim, le neveu du président déchu, Bouteflika, lui répond avec froideur son compagnon. Karim a bénéficié d’un terrain d’une superficie de 1.5 hectare à Ain Nouissy pour construire une usine d’emballage, et si mes infos sont justes, il a même demandé un crédit bancaire pour lancer son projet , mais depuis , il y’a plus de trois ans , son projet est toujours à l’abandon , révèle ce responsable , avant d’ajouter : aux dernières nouvelles , j’ai appris que l’actuel wali avait annulé l’acte de concession de Karim Benmansour et récupéré le terrain , a confirmé ce fonctionnaire avant de l’informer que beaucoup de têtes semblables à cet oligarque seront coupées dans les jours qui viennent.

Entre nous, dira, Moul firma, à son acolyte, ce Karim, le neveu de l’ancien Rais et fils d’Amine Benmansour, le beau-frère des Bouteflika, je crois qu’il a quitté le pays de crainte d’être convoqué par la justice , car il est mouillé à fond, propriétaire de la société Innomédia, spécialisée dans l’affichage sur panneaux, qui domine le monopole de la Publicité, qui a bouffé des crédits bancaires de plus de 15 milliards de cts et qui s’est accaparé de 3 appartements F4/ AADL à la cité des ‘’chinois ‘’ sans parler de son père qui a bénéficié de 7 000m2 pour la construction d’une station d’essence à sidi Othmane pour la somme de 100O dinars /M2 …Ceci sans parler des pots de vin (10% à 20% du montant du projet) pour chaque service rendu !