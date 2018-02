Le wali de Tlemcen demande une ligne pour Oujda

Le wali de Tlemcen, Ali Benyaiche, a demandé au PDG d’Air Algérie, Bakhouche Alleche, le renforcement des vols aériens entre la capitale des Zianide et Alger, apprend-on de la wilaya. Lors d’une audience tenue au siège de la wilaya, le chef de l’exécutif a demandé au PDG d’Air Algérie de renforcer le nombre de vols reliant l’aéroport international Messali-Hadj de Tlemcen et la capitale, a-t-on affirmé de même source, soulignant la forte demande recensée localement. Pour les vols internationaux, il a été proposé l’ouverture de nouvelles lignes entre Tlemcen et la ville marocaine d’Oujda, d’une part, et la ville espagnole d’Alicante, d’autre part, toujours au vu de la demande croissante enregistrée dans ce domaine, a-t-on encore ajouté.