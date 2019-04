Le wali de Mostaganem nous répond

Suite à l’article paru dans notre édition d’hier intitulé ‘’ Deux journalistes des chaines TV, El-Bilad et Ennahar, pris en flagrant délit de corruption’’, le wali de Mostaganem a tenu à apporter quelques précisions, affirmant qu’il a été informé de l’affaire par le chef de sureté de wilaya et que la Direction du commerce dépend de sa tutelle et nullement du wali dans ce genre d’affaires. Le wali a exclu toute

intervention de sa part dans cette affaire, expliquant qu’il en avait pris connaissance qu’après l’arrestation des mis en cause en flagrant délit.