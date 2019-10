Le wali de Mascara humilie un citoyen!

Le wali de Mascara a sévèrement réprimé un citoyen en raison de son niveau d’instruction. En effet, ce samedi 19 octobre, le wali avait lancé à cet homme venu se plaindre qu’il n’avait pas le niveau d’instruction suffisant pour lui adresser la parole. Le wali de Mascara, une wilaya située au Nord Ouest du pays, a interdit à un citoyen de lui parler parce qu’il n’avait pas le niveau intellectuel « requit ». Lors de sa sortie d’inspection, un citoyen s’est rapproché de ce responsable dans le but de lui exposer les problèmes que rencontraient les citoyens de sa localité. Cependant, le wali, Hadjri Derfouf, a refusé d’adresser la parole à cet homme en raison de son niveau d’instruction. « Tu as un niveau d’instruction de neuvième année scolaire et tu viens me parler des problèmes d’ingénieurs », avait lancé le wali à cet individu, avant de poursuivre : « tu es ingénieur ? Tu parleras le jour où tu seras ingénieur ». Après cela, les choses ne se sont pas calmées. En effet, le wali est resté dans son état coléreux et a refusé de parler à d’autres personnes..