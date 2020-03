Le wali de Mascara atteint du Coronavirus

L'épidémie du coronavirus ne fait pas la différence entre les dirigeants et les simples citoyens en Algérie. Mêmes les plus hauts responsables de l'Etat sont exposés aux effets désastreux de cette épidémie. Preuve en est, depuis 48 heures, le wali de Mascara et toute sa famille ont été infectés au COVID-19. Ils ont été hospitalisés en toute urgence et placés en quarantaine à l'hôpital militaire d'Oran, a-t-on appris de plusieurs sources concordantes. Selon les mêmes sources, Abdelkhalek Seyouda a été contaminé au coronavirus lors de son séjour en France où il avait passé son congé il y a cela plus de deux semaines. À son retour en Algérie, il aurait fait propager l'épidémie au sein de sa propre famille, affirme une source médiatique. Aujourd'hui, il fait partie officiellement des cas contaminés qui subissent des soins intensifs, isolé du monde pour ne pas exposer la vie de ses proches au danger. Le ministère de l'Intérieur a confirmé officiellement hier mardi qu'Abdelhalek Seyouda est atteint par le COVID-19 sans fournir davantage d'informations sur son actuel état de santé. En effet, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a indiqué, mardi dans un communiqué, que le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, infecté par le nouveau coronavirus (Covid-19) "reçoit actuellement un traitement comme tous les autres citoyens infectés". "Suite aux fausses informations ayant circulé sur les réseaux sociaux sur le prétendu décès du wali de Mascara, Abdelkhaled Sayouda, des suites du Covid-19, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire dément ces rumeurs et affirme que le concerné reçoit un traitement comme tous les autres citoyens infectés par ce virus, leur souhaitant un prompt rétablissement", précise le communiqué. Rappelons enfin qu'Abdelhalek Seyouda a occupé le poste de Wali pour la première fois dans la wilaya de Batna, après avoir occupé plusieurs postes en politique municipale, notamment comme secrétaire général de la wilaya de Constantine, ainsi que comme directeur de l’administration locale d’Oran. Le 22 avril 2019, Abdelhalek Seyouda était le wali qui avait remplacé Abdelkader Zoukh à la tête de la wilaya d'Alger.