Le wali d’Alger suspend 5 élus

Ils sont suspendus jusqu’à la fin de l’instruction. Le wali d’Alger, Abdelkhalek Siouda, a décidé de suspendre à partir de ce dimanche cinq élus de la capitale. Dans un communiqué diffusé ce dimanche, le wali d’Alger suspend les Présidents des Assemblées Populaires Communales (APC) de Béni Messous et du Gué de Constantine. Il s’agit respectivement de Slimane Houadef et Moussa Arous. Par la même décision, M. Siouda suspend également trois vice-présidents de l’APC de Gué de Constantine. Il s’agit de Youcef Smidaï, Belkhir Rouibat et Amar Khennouche.