Le wali Ouadah et le tram de la honte

L’histoire de Mostaganem retiendra, les noms du wali Ouadah, de l’ancien ministre ‘’Ga3’’ et ‘’Moul Tarbouche’’, qui ont signé un chèque blanc à leurs pauvres frères "consanguins’’ espagnols pour les sauver de la faillite ! Moul firma qui se croyait plus malin que les autres conducteurs de voitures a pris la petite ruelle du quartier El Matmar pour accéder au quartier El-Arsa, et hop, il se retrouve coincé avec sa voiture entre des dunes de remblais et une embuche de voiture. Le témoin de la température de l’eau s'allume sur le tableau de bord de sa voiture. Moul firma, s’arrête, et dans la folie d’une colère, tend ses mains vers le ciel ‘’ Lahla terabhak ya Ouadah ‘’, la voiture de Moul Firma qui a survécu aux radars des gendarmes, et au mauvais œil des ’’ bousbous’’ et à l’orage du Hirak, vient de s'écrouler sur les maudits rails du tram. Bilan : un joint de culasse endommagé, la pompe à eau qui rend l’âme et le radiateur défaillant. Qui va payer les frais de Moul firma ? L’ex N°1 de Mostaganem ,Ouadah Hocine, qui a vendu Mosta à la famille royale de Belmansour et leurs ministres les Koubibis , les Fliti, et les Mitidjis, ou le ministre patron des carrières de sable de Sidi Bel Abbes , Amar Tou, qui se trouve actuellement sous enquête pour corruption , ou bien ,Moul tarbouche , qui a chanté avec le Fis ‘’Aliha Nayha et Aliha Namout’’ contre une ‘’Sadaka’’, un très beau terrain stratégique et qui a approuvé et applaudi le traité ‘’tram’’ au nom d’une société civile absente , sous le slogan ‘’Nbi3ouha Ga3’’, pour détourner le tracé du tramway loin de son commerce . Après moi le déluge ! Les amis d’Alger de Moul firma, attristés par la fin humiliante de la Mazda de Moul Firma, ont informé Moul Firma, que les seuls responsables de la mascarade du tram de Mosta sont bien, l’ex ministre Tou et le wali Ouadah qui ont contracté une alliance secrète à Alger avec la société espagnole Corsán-Corivan, en faillite. Bien sûr, avec l’option tout se paye et en cash, les deux responsables lui ont octroyé le projet de la réalisation du tramway de Mostaganem pour lui épargner krach. Ainsi, la société espagnole reçoit sur un plateau en or, l’enveloppe de 26,5 milliards de dinars soit 240 millions de dollars le coût du projet , une bonne bouée de sauvetage pour leurs frères d'antan, les colons de la guerre d’Algérie , pour ensuite , après avoir consommé les deux tiers du montant, à moins d’une année , elle demande la résiliation du contrat , et c’est Cosider , la société algérienne qui paye aujourd’hui les pots cassés ! Le wali Ouadah, après avoir massacré Mostaganem et imposé le tram comme toujours il est bien accueilli par certains Soit- disant, Ouled Mostaganem, qui se pointent au Hirak chaque vendredi, ils n’aiment pas le ‘’Cachir’’ parce qu’ils ont trop mangé durant la période de Ouadah. Ces derniers, dont, un est représentant de la société civile dans le conseil d’administration de l’agence foncière et l’autre ancien directeur de la dite agence ont octroyé une belle villa au wali Ouadah dans la cité des 16 villas luxueuses derrière la daïra de Mostaganem...Et du coup, ce wali bulldozer qui a démoli Tijditt et massacré la ville par le tram, devient un mostaganemois officiel par résidence, et les vrais mostaganémois sont toujours des locataires ou asphyxiés dans des F3 avec leurs parents dans des immeubles menaçant ruine ! C’est l’une des raisons, pourquoi le colonialisme est resté 132 ans en Algérie !