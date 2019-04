Le vrai visage du peuple algérien

L’Algérien a été toujours qualifié de brave et de téméraire en toute circonstance et il le prouva à maintes reprises par ses exploits durant la guerre de libération nationale où il mena la vie dure au colonisateur jusqu’à arracher l’indépendance et cela par des actes de bravoure inégalables. Cette qualité qui est parfois rare dans certains pays qui acceptèrent le joug de la colonisation et se soumirent, l’Algérien l’appliqua partout pour défendre un opprimé, une femme sans défense, un homme dont ses droits ont été bafoués et cela à l’échelle nationale ou internationale. Dieu créa le chêne et le roseau car le chêne, il faut le déraciner, par contre le roseau est plus flexible et donc il plie mais ne casse pas. L’Algérien est tel le chêne, il n’a jamais fait la courbe devant personne encore moins devant le colonisateur français et affronte les aléas de la vie et de l’injustice pour recouvrir son droit. Il a été toujours un brave et un téméraire et ne frappe jamais dans le dos à titre d’exemple, l’avion de la compagnie Air France détourné ainsi que dans la guerre des six jours opposant israéliens et égyptiens et cela à deux reprises en 1967 et 1973 alors que l’Algérie n’avait aucun intérêt dans cette guerre mais elle envoya ses meilleurs enfants en contribuant avec les armes, les hommes et l’argent sans rien demander en contrepartie sauf que défendre l’honneur des arabes est un devoir. Personne dans le monde arabe ou ailleurs, n’a eu le courage de le faire sauf les algériens car cette qualité est innée chez nous. Le peuple algérien le prouve aussi aujourd’hui comme par le passé ou encore plus en s’unissant tel un seul homme civilisé avec toutes ses valeurs morales, jusqu’au paroxysme du civisme unique au monde pour exiger le changement pour une vie meilleure, sereine et avec beaucoup de justice sociale pour montrer à l’humanité toute entière ce que vaut le peuple algérien et son vrai visage et non pas ce que qu’ils en pensent ?