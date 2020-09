Le verdict final dans l’affaire Sovac connu mercredi

La Cour d’Alger rendra, cette semaine, le verdict final dans l’affaire Sovac qui implique Mourad Oulmi et plusieurs anciens ministres, dont Ahmed Ouyahia. La cour d’Alger prononcera le verdict final dans l’affaire Sovac mercredi prochain, à savoir le 30 septembre. Ce procès implique le principal accusé Mourad Oulmi, patron de groupe Sovac, ainsi qu’Ahmed Ouyahia, ancien premier ministre, et Youcef Yousfi, ancien ministre de l’industrie. Le procureur général près de la cour d’Alger avait requis, jeudi, dernier, une peine de 15 ans de prison ferme à l’encontre d’Ahmed Ouyahia, 10 ans de prison ferme à l’encontre de Youcef Yousfi et 15 ans de prison ferme à l’encontre de Mourad Oulmi. Mais aussi la saisie des biens et le gel des activités des entreprises représentées dans le procès par des personnes morales avec une amende de 32 millions de da pour chacune.