Le verdict du procès Haddad rendu aujourd’hui

Le verdict dans l’affaire de l’homme d’affaires et patron du groupe ETRHB, Ali Haddad, sera rendu aujourd’hui, mercredi 1er juillet, a rapporté une source médiatique. Les principaux prévenus sont accusés de « corruption, trafic d’influence, blanchiment d’argent et mauvaise utilisation de la fonction ». A rappeler que le procureur de la République avait requis 18 ans de prison ferme contre Ali Haddad, 15 ans pour les deux anciens premiers-ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. 12 ans de prison ont été requis contre Amar Ghoul et 10 ans contre les frères d’Ali Haddad. 8 ans de prison ont été requis contre Amara Benyounes, Boudjemaâ Talaï, Mahdjoub Bedda, Youcef Yousfi et Abdelghani Zaâlane. 20 ans ont été requis contre Abdesselam Bouchouareb, actuellement en fuite. Le verdict sera donc rendu mercredi avant le début du procès de Mahieddine Tahkout.