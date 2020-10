Le verdict de l’affaire Sovac reporté

Le verdict du procès en appel de l'homme d'affaires et président du groupe Sovac pour le montage et l'importation de véhicules, Mourad Oulmi, prévu ce samedi 10 octobre, a dû être reporté, a indiqué l’Aps, citant le juge de la Cour d’Alger. La même source explique que plusieurs accusés ainsi que des avocats de la défense manquaient à l'appel. Le juge a donc levé la séance, indiquant que les délibérations allaient se poursuivre jusqu'au 17 octobre. Pour rappel, Mourad Oulmi répond aux chefs d’accusation de "blanchiment d'argent et incitation d'agents publics à exploiter leur influence".