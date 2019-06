Le téléphone ‘’rouge’’ pleure ses oligarques

Finalement, le téléphone rouge pleure abondamment ces derniers temps ses oligarques, censés être intouchables, mais qui ont fini par se retrouver derrière les barreaux de la prison d’El Harrach. Une maison d’arrêt, si gâtée avec ces nouveaux locataires, mais qui risque d’afficher complet avec la valse du reste de ces derniers appelés à comparaitre devant le tribunal de Sidi M’hamed et de la cour suprême, pour de multiples délits dont la violation de la réglementation des marchés publics et le trafic d’influence. A présent, tout porte à croire que ces affaires ne sont que les premières d’une longue liste qui risque encore d’éclabousser d’autres personnalités de l’Etat, et que malheureusement, le triste téléphone ‘’ rouge’’ n’est plus d’aucune utilité et qu’il n’a qu’a sécher ses larmes pour ses protégés du sérail qu’il défendait voilà plus d’une cinquantaine d’années . Jadis, ce dernier ordonnait au juge de ‘’passer l’affaire’’, au commissaire de taire le scandale, et de ne plus embêter ses ‘’chouchous’’, au wali de s’occuper de ses oignons, et à tant d’autres ‘’chefs’’ de fermer l’œil et surtout de se taire. Autrefois, ce téléphone, aujourd’hui, en hors d’usage, ne peut plus faire d’injonction, ni faire la pluie et le beau temps et surtout de tenter de s’ingérer dans la gestion des affaires judiciaires qu’il parvenait à guider à distance dans le temps. Ce privilège et ce pouvoir du téléphone’ rouge ‘’ semble révolu, la justice n’est plus à ses ordres et il ne sait plus comment lui recommander ‘’ d’être gentil’’ avec ses mauvais élèves qui se sont servis au lieu de servir , ont fini par ruiner le trésor public et les institutions bancaires, et transformer l’Algerie en un big bazar où certains proches du régime ont amassé des milliards en un laps de temps si court et pleurent à leur tour , à présent et derrière les barreaux, ce téléphone rouge qui leur a permis de s’enrichir si facilement et surtout de ne plus pouvoir les faire sortir de ce cachot si noir où ils ne font que broyer du noir depuis qu’ils les a abandonnés .