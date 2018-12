Le spectre de la dissolution de l’APN hante les députés

Des sources ont rapporté que plusieurs députés désertent de plus en plus l’assemblée populaire nationale, ce qui s’est répercuté sur la bonne démarche de la gestion des affaires internes de l’APN. Dimanche, l’assemblée populaire nationale n’a pas pu voter l’admission d’un nouveau membre, à cause de l’absence massive des députés. Certains politiques, supposent que ce scénario est lié au spectre de la dissolution du parlement qui hante depuis quelques jours les députés à la suite du changement à la tête de la présidence du parlement, qui depuis, les rumeurs ne cessent de se propager rapidement au sujet d’une éventuelle dissolution de l’APN par le Président de la République. D’autres sources avancent que certains députés seraient sur le point de préparer leurs dossiers de retraite dont quelques d’entre eux se sont rapprochés de l’administration pour s’informer sur les avantages qui leur seront réservés et de la retraite .Tous les yeux sont braqués sur la prochaine réunion de la conférence nationale inclusive, qui devrait réunir les partis politiques de l’alliance présidentielle. Enfin, d’autres députés parlent déjà d’une campagne électorale prématurée, afin de maintenir leurs postes au parlement en cas de dissolution de l’APN.