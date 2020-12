Le sort de l’usine Renault prochainement débattu

Le sort de l’usine Renault de Oued Tlelat sera débattu prochainement, a rapporté une source médiatique, citant le wali de la wilaya d’Oran, M. Messaoud Djari. Selon la même source, le wali d’Oran a précisé que « cela se fera sur la base du cahier des charges mis en place par le gouvernement ». La direction du constructeur français a décidé, en accord avec le syndicat de l’entreprise affilié à l’UGTA, d’appliquer « un plan social qui prévoit le licenciement économique de 476 travailleurs, 200 contractuels dont les contrats sont arrivés à terme et le maintien de 500 salariés en chômage technique », avait rapporté le 23 novembre 2020 le quotidien Liberté. Les salariés licenciés ont droit à « une indemnité de départ de trois mois de salaire par an pour les opérateurs et un mois et demi par an pour les managers ». Les 500 travailleurs maintenus en chômage technique percevront 70% du salaire jusqu’à la fin de l’année 2020 en attendant une éventuelle reprise de l’activité, précise le même média.