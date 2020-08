Le site internet de Réflexion bloqué : qui est derrière ?

Beaucoup de nos lecteurs ont surement remarqué que le site internet du journal Réflexion est inaccessible depuis hier en Algérie. À l’heure où nous mettons sous presse, ce blocage demeure toujours inexpliqué. Il est étrange de voir un journal de proximité d’envergure régionale (ouest) bloqué sans préavis. Nos lecteurs comprendront immédiatement que nos articles sur le ‘’fassad’’ dérangent énormément en ces moments de transition vers une nouvelle République où les pratiques illégales longuement tolérées seront révolues. Depuis, hier, on essaye de comprendre quel article ou information est à l’origine de ce blocage. Cependant, nous avons des soupçons qui vont être bientôt confirmées ou infirmées. Quoi qu'il en soit, ces pratiques d’une autre ère, ne nous décourageront pas. Réflexion, désormais habitué, continuera dans sa lancée, dénonçant la corruption et les pratiques illégales. Tant pis pour ceux qui veulent le faire taire, ‘’la balle est sortie du canon’’, alors qu’ils aillent trouver une autre méthode pour ‘’masquer’’ les articles qui montrent les quatre vérités sur leurs personnalités. Rappelons que depuis, l’éclatement des affaires de corruption et de favoritisme qui touchent tous les niveaux, plusieurs sites internet d’information se sont retrouvés inaccessibles en Algérie. ‘’Quelles que soient les conditions, il est anormal que la presse soit empêchée de faire son travail’’, avait dénoncé le Syndicat algérien des éditeurs de la presse électronique. Etant donné que le journal Réflexion est en totale harmonie avec les textes de loi qui régissent le métier, il est totalement incompréhensible que le site internet de notre journal subisse un blocage sans aucune explication du ministère de la poste et des nouvelles technologies, qui gère l’accessibilité aux sites internet hébergés à l’étranger. Même le ministère de tutelle (Communication) n’a pas été averti de ce blocage qui serait l’œuvre de ‘’forces occultes’’ qui échappent aux lois de la République. Qui sont-elles ? La question reste malheureusement sans réponse !