Le site ‘’Maghreb émergent’’ affirme avoir été bloqué

Les deux sites d’information en ligne maghrebemergent.info et radiom.info affirment avoir été bloqués pour le public en Algérie par les autorités ce jeudi 8 avril à 17 h. Selon les deux médias qui ont rendu public un communiqué, les vérifications d’usage avec l’hébergeur et les tests locaux sont convergents. Il s’agit d’une censure comme celle qu’ont subit nos confrères de TSA en 2017 et en 2019 et 2020. Maghreb Emergent, lancé en 2010, est le leader de l’information économique en Algérie. Le site d’information de Radio M est lié à la première web radio du pays lancée en 2013. Il s’agit de deux médias au professionnalisme reconnu. Aucune plainte en diffamation en 17 ans d’existence cumulés, a-t-on affirmé. Maghreb Emergent et de Radio M font cohabiter plus d’une vingtaine de professionnels, copropriétaires pour une partie d’entre eux de leurs médias. Ces deux titres l’un spécialisé, l’autre généraliste, sont des piliers du nouveau paysage médiatique autour de la presse digitale dont le développement a été combattu (non reconnaissance de statut, interdiction de carte de presse et de publicité, répression) durant les années Bouteflika. Ils le resteront dans « l’Algérie nouvelle », a-t-on ajouté. Les auteurs du communiqué considèrent que la tentative de les réduire au silence est vaine. ‘’Nous continuerons à pratiquer notre métier : informer en toute indépendance’’. Et d’ajouter : ‘’Nous continuerons à le faire en particulier dans ce contexte de lutte contre la pandémie du Covid 19 ou nous avons déployé des efforts supplémentaires pour rendre plus lisible et plus intelligible l’évolution de la crise sanitaire. Radio M est déjà au cœur d’un réseau de solidarité citoyenne et participe à sa coordination par l’ouverture de son antenne aux auditeurs et acteurs civiques de notre pays. La censure n’aura pas raison de notre engagement professionnel et citoyen par ce temps de doute’’.