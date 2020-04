Le satellite Alcomsat1 pour assurer les élèves non-connectés

Pour assurer la continuité des cours à tous les élèves pendant le confinement, y compris ceux n’ayant pas accès à internet, l’agence spatiale algérienne, la Télévision publique et Télédiffusion d’Algérie, prévoient une transmission via le satellite Alcomsat1, selon le quotidien Le Soir d’Algérie, citant des sources des institutions concernées par le projet d’e-enseignement. A cet effet, l’installation parabolique suffira pour avoir accès au contenu des cours des trois cycles de l’éducation nationale. Il suffit, donc que d’avoir une assiette parabolique orientée vers le satellite Alcomsat1, à 24,5 degrés Ouest, pour avoir accès aux cours. Ce projet consiste à regrouper ces cours, par Télédiffusion d’Algérie, qui les diffusera vers le centre technique de suivi et de contrôle d’Alcomsat1 relevant de l’agence spatiale nationale, indique la même source. Par ailleurs, et en guise de solidarité, « Algérie Télécom Satellite » mettra à la disposition de l’hôpital Frantz-Fanon de Blida, les capacités VSat d’Alcomsat1 pour leur offrir des connexions haut débit gratuites via une parabole qui sera installée localement, indique encore la même source.