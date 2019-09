Le retour spectaculaire de Rachid Nekkaz

Disparu de la scène publique et politique, Rachid Nekkaz est en effet réapparu ces derniers jours publiquement et de manière spectaculaire : il s’est engagé à payer toutes les amendes qui auraient pu être imposées aux véhicules et autocars transportant les citoyens vers la capitale durant les vendredis de manifestations. Rachid Nekkaz était également revenu sur la scène publique ces derniers jours dans le sillage de l’annonce par le chef de l’Etat par intérim de la convocation du corps électoral en vue des élections présidentielles prévues pour le 12 décembre prochain. Après qu’il ait appelé au boycott des élections présidentielles du 4 juillet dernier, finalement annulées faute de candidats dans un contexte de crise politique majeure, Rachid Nekkaz a pris la parole mercredi dernier pour annoncer qu’il ne participerait pas aux prochaines élections du 12 décembre.