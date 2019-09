Le retour de Tebboune s’annonce ‘’discrètement’’

Frappé de bannissement depuis son limogeage, le 15 août 2017, de son poste de Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune refait ‘’discrètement’’ surface depuis le départ de Bouteflika. Dans les milieux politiques algérois, certains parlent même d’une future mission majeure pour l’ancien Premier ministre, dont la guerre déclarée à l’ex-patron du FCE durant l’été 2017 reste une carte que le pouvoir semble vouloir exploiter pour le repositionner et le reconduire de nouveau aux commandes de l’Etat. Toujours dans ce sillage, l’ancien premier ministre Abdelmadjid Tebboune a bénéficié d’une nouvelle villa au niveau de la Résidence d’Etat à Club-des-Pins. Cette nouvelle villa offre plus de commodités et plus d’espace que celle occupée, jusque-là, par l’ex-premier ministre au mandat le plus court. Rappelons que M.Abdelmajid Tebboune s’est attaqué aux liens entre politique et milieux d'affaires et lui a fallu juste trois mois à peine après sa nomination, pour se faire limoger sur fond de sourdes luttes de clans à la tête de l'État.