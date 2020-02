Le restaurant de l’ex-ministre à Paris

Selon une source médiatique, en 2010, alors qu’elle était PDG d’ERIAD, l’ex-ministre de l’industrie, Mme Djamila Tamazirt a décidé d’investir avec sa sœur et son beau-frère dans la société « LINDA » ayant pour objet l’acquisition la vente, l’exploitation de tous fonds de commerce de débits de boissons, bar, brasserie, restaurant sous toutes ses formes, discothèque, PMU, LOTO…etc. Pour ce faire, Djamila a donné, selon la même source, une procuration, datée du 15 septembre 2010 et signée auprès du Notaire Kaddour Belgacem à Alger, à sa sœur, demeurant au Saint Maure des Fosses, dans le département de la grande métropole parisienne du Val de Marne. La source ajoute que Mme Djamila Tamazirt a préalablement déposé ses apports en numéraires à la Banque Populaire Val de France, au compte de cette affaire commerciale au capital social dérisoire et immatriculée au Registre du Commerce le 22 septembre 2010, et dans laquelle elle est actionnaire à hauteur de 5% de parts, alors que la valeur réelle estimée de l’entreprise (l’actif net circulant) est de plus de 350.000 Euros ! Cette entreprise, qui exploite aujourd’hui un restaurant, affirme la source. Rappelons que dans le cadre de son exercice, Madame Tamazirt avait pour attributions, au titre de la promotion et du développement de la petite et moyenne entreprise : d’encourager la création de nouvelles petites et moyennes entreprises; au titre de la promotion et de l’attractivité de l’investissement : de proposer la politique nationale liée à la promotion de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires, faciliter et améliorer l’environnement d’investissement, de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprises, et enfin au titre de la promotion et du développement de la petite et moyenne entreprise : encourager la création de nouvelles petites et moyennes entreprises et l’élargissement de leur champ d’activité. Des actions qui auraient pu mener à mettre en place un réseau d’entreprises et d’industries à même de participer à la relance économique de l’Algérie.