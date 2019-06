Le report, le scénario attendu

Au moment où le pays se préparait à un scrutin aussi capital que l’élection présidentielle conçue ou annoncée comme celle de la deuxième République tant réclamée par les Algériens, voilà que le scénario du report vient d’être officialisé par le Conseil constitutionnel. Un scénario préétabli sans doute puisque seulement, à quelques jours de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, aucun indice sérieux n’a été marqué. Cette absence d’engouement des candidats de poids et la poursuite des manifestations populaires rejetant une élection avec le personnel actuel et exigeant le départ préalable des «3B» (Bedoui-Bouchareb-Bensalah) accélèrent la décantation qui met désormais les détenteurs du pouvoir réel, c’est-à-dire le commandement de l’état-major de l’ANP, devant le fait accompli et les oblige à aller vers une période de transition avec une base constitutionnelle qui puisse servir éventuellement de garde-fous ou à trouver, comme l’a suggéré à plusieurs reprises le général Gaïd-Salah dans ses discours, une sorte de compromis entre la solution politique et l’option constitutionnelle. En plus de ces deux contraintes, il y a apparemment cette impossibilité d’organiser ce scrutin au plan «logistique», comme l’a avancé une source autorisée à la très sérieuse agence britannique Reuters. Selon cette agence, le Conseil constitutionnel devra annoncer, dans les prochains jours, le report de l’élection présidentielle, en arguant de l’absence de conditions nécessaires pour l’organisation du scrutin. Et bien cette hypothèse vient de voir le jour ! La même source révèle que l’élection pourrait être reportée jusqu’à la fin de l’année en cours. Des prévisions qui se recoupent avec des rumeurs qui circulent depuis quelques jours sur la possibilité de reporter le scrutin au 31 octobre prochain. Au delà de toutes ces hypothèses, on évoquera certainement une période de transition et qui devrait être lancée automatiquement après l’annonce de ce report.