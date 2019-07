Le promoteur du Hirak et la ‘’Moussala’’

Moul Firma assis sur son canapé, la main sur la commande de la télévision, cherchant un débat potable sur la crise politique en Algérie, mais en vain ! Fixant des yeux son petit-fils assis pas loin de lui, il l’invite à regarder sa chaine préférée ‘’ Toyor Al Jannah’’, tout en souriant, il murmure, vaut mieux cette chaine que les chaines des ‘’rapaces de l’enfer’’ des oligarques des médias algériens. Ces télés ‘’Khobzistes’’, qui sentaient le vent tourner, ont fui leurs anciens amis de la Pub, Cima Motors de Tahkout, Volkswagen de Sovac, et Chery d’Azouz qui croulent actuellement en prison, pour surfer le Hirak en invitant à des débats banals des invités à la banane, croyant qu’il y a peut-être encore quelque chose à gratter. Rien à foutre à la maison, Moul Firma, saute dans sa Mazda en direction du domicile de sa fille, qui réside dans une cité promotionnelle à Kharrouba. Bien accueilli par sa fille, Moul Firma prend le plaisir de gouter à son plat préféré ‘’ Rogag’’ et savoure un bon cigare. Sa montre indique 13 heures, déjà, l’heure de la prière du Dohr, Moul Firma, demande à sa fille s’il y a une mosquée plus proche. Sa fille l’informe qu’il n’y a pas de mosquée dans la cité, mais, il y’a une ‘’’Moussala’’ tout juste à côté. Avec un sourire jaune sur ses lèvres, elle lui dit à voix basse, c’est un promoteur qui a réalisé les immeubles de la dite cité qui a construit cette ‘’Moussala’’. Entre nous, martèle la fille : ‘’ les acquéreurs n’ont ni gaz ni électricité ni eau ni ascenseur, et pire encore, sans acte et ce promoteur imam, s’amuse à construire une ‘’Moussala’’, alors que les logements sans compteurs électriques, sont raccordés avec un câble du chantier du promoteur, déjà hier, la cité a failli exploser, heureusement que le compteur principal s’est déclenché.’’ Moul Firma, curieux de savoir plus sur ce promoteur, décide d’aller faire la prière à la Moussala. Deux jeunes ‘’hitistes’’ assis pas loin de la Moussala, demandent du feu à Moul Firma ! Profitant de quelques minutes avant la prière, Moul Firma, les interroge au sujet de cette Moussala. ‘’Ah, tu veux parler du promoteur du Hirak, celui qui endorme les acquéreurs de ses logements par une attestation signée et cachetée avec le tampon de l’entreprise, et s’enveloppe chaque vendredi avec un drapeau pour se montrer en leader de Hirak, contre ‘’El Issaba’’, alors qu’il est lui-même ‘’la Issaba’’!’’ dit le jeune en tirant une bouffée de sa cigarette. Moul Firma bouche cousue, regarda bizarrement le jeune, comme pour lui demander de s’expliquer. Le jeune reprend la parole pour dire : Voilà, si El Hadj : tu vois tous ces immeubles en R+12 ,R+8 et R+10, et bien , ils sont tous illicites, il n’ont ni conformité , ni permis de construire, ni aucun document légal, parce que le promoteur n’a pas respecté les procédures du permis de construire, ce dernier a un permis de construire de 2004, qui stipule la réalisation des immeubles en R+6 seulement, mais le promoteur a construit des R+10+12+8 sans autorisation urbanistique. En 2009, il avait tenté de modifier le permis de construire en intégrant un dossier dans le cadre de la loi 08/15, mais tous les walis passés ont refusé sa demande, de Zerhouni jusqu’à Temmar, lui notifiant le rejet selon les décrets de lois. Ainsi les acheteurs se trouvant dans des mauvais draps, ne peuvent pas avoir accès à l’arrêté pour raccorder leurs appartements à l’eau et l’électricité, d’ailleurs, un acquéreur avait demandé au promoteur de lui rembourser son argent (500 millions de cts), ce dernier lui a versé 400 millions de cts et il lui reste 100 millions de cts. Le dit acheteur après avoir été informé que le promoteur a construit une ‘’Moussala’’ avec un montant de 100 millions de cts, il a esté le promoteur en justice pour demander son dû’’, révèle le jeune. Moul Firma, repousse la prière du Dohr , et dit en murmurant je ne prierais jamais dans un lieu construit avec des dettes !Avant d’ajouter , voilà pourquoi , il surfe le Hirak , et insulte sur Facebook les anciens responsables qui ont refusé ses R+12 !