Le projet de Rebrab en France à l’abandon?

Selon des sources françaises, le projet d’une usine Cevital de Issad Rebrab dans les Ardennes pourrait être abandonné, car « près de deux (02) ans se sont écoulés depuis cette annonce et le dossier n’avance toujours pas ». À noter que cette usine était destinée à fabriquer des filtres et des stations pour purifier l’eau; a souligné le site France Bleu. La source a cependant révélé que le dossier « reste au point mort et n’avance pas ». De ce fait; « le milieu politico-économique ardennais y croit de moins en moins ». Selon France Bleu, « il y a bien des machines dans le bâtiment 4 de PSA mis à disposition de Cevital, mais elles sont à l’arrêt, bâchées, et aucun salarié ne fréquente les lieux ». Ainsi, l’intention de rachat du bâtiment par Cevital pour 2 millions d’euros est restée lettre morte; a ajouté la même source.