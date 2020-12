Le procès en appel des deux 1ers ministres reporté

La Cour d’Alger a reporté, ce samedi 26 décembre, le procès en appel pour les 17 accusés de l’affaire des usines de montage automobile au 9 janvier prochain. La décision de report du procès est intervenue à la demande de la défense des deux accusés, afin que certains puissent consulter les détails de l’affaire. La réouverture du dossier et la programmation d’un troisième procès pour les accusés, a été approuvée après que la Cour suprême a accepté l’appel de la cassation déposé par les défendeurs. Une assise spéciale a été consacrée pour un nouveau procès à la Cours d’Alger avec un groupe judiciaire spécial. La question est liée au premier dossier de corruption qui a été traité par le tribunal de Sidi M’hamed en décembre de l’année dernière, dans lequel sont poursuivis les deux premiers anciens ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et les anciens ministres de l’Industrie Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi, ainsi que le ministre des Transports et des Travaux publics Abdelghani Zaalane.