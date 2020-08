Le procès en appel de Khaled Drareni programmé le 8 septembre

Le procès en appel du journaliste Khaled Drareni aura lieu le 8 septembre prochain. Pour rappel, le tribunal de Sidi M’hamed a condamné le 10 août dernier Khaled Drareni, à une peine de 3 ans de prison ferme suivie d’une amende de 50 000 DA. Alors que les deux autres militants ont été condamnés à 2 ans de prison dont 4 mois ferme avec une amende de 50 000 DA. Lors du procès en date du lundi 3 août dernier, le parquet avait requis 4 ans de prison ferme et une amende de 100 000 Da ainsi que 4 ans de privation des droits civiques (pour les trois concernés), contre le détenu Khaled Drareni et Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche.