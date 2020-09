Le procès en appel de Ali Haddad s’ouvre aujourd’hui

La Cour d’appel d’Alger ouvrira aujourd’hui, dimanche 06 septembre, le procès en appel du patron du groupe ETRHB et ancien président du FCE Ali Haddad, condamné à 18 ans de prison en première instance. Plusieurs anciens hauts responsables seront également rejugés en appel dans le cadre de ce procès. Ce procès en appel intervient après le transfert du principal mis en cause vers la prison de Tazoult dans la wilaya de Batna le 12 du mois écoulé. Les deux anciens Premiers ministres, Ouyahia et Sellal, transférés respectivement vers Abadla à Béchar et El-Ménéa à Ghardaïa, sont également concernés par le procès de ce dimanche. Selon des avocats, cités par le quotidien Liberté, ces accusés transférés hors de la capitale seront interrogés par visioconférence.