Le procès en appel d’Ould Abbas et Said Barkat reporté

La Cour d'Alger a renvoyé dimanche le procès en appel des deux anciens ministres de la Solidarité, Djamel Ould Abbas et Said Barkat au 6 décembre prochain, selon les avocats. Djamel Ould Abbas et Said Barkat étaient condamnés en première instance le 16 septembre dernier, respectivement, à 8 ans et 4 ans de prison ferme, des peines assorties de l'obligation de rembourser au trésor trésor public la somme de 1 million de dinars. Pour rappel, les deux ex-ministres de la Solidarité de l'ancien résident Bouteflika étaient accusés de "dilapidation de deniers publics", "signature de contrats en violation de la réglementation et mauvais usage de la fonction".