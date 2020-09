Le procès en appel d’Ali Haddad reporté au 27 septembre

La cour d’Alger a décidé, dimanche le report au 27 septembre en cours, du procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad, condamné en première instance, à une peine de 18 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions da. En effet, la cour a décidé le report de ce procès en appel à la demande du collectif de défense pour « la consultation des documents de l’affaire et la réunion des conditions requises pour le procès, dont la comparution de l’ancien premier ministre, Ahmed Ouyahia, incarcéré à la prison d’Abadle (Béchar) et de Ali Haddad détenu à le prison de Tazoult (Batna) devant le cour. L’ancien chef du FCE (Ali Haddad) a été condamné à plusieurs peines don la confiscation de tous ses biens pour les chefs d’accusation liés à le corruption notamment l’obtention de privilèges immobiliers et bancaires et conclusion de marchés en violation de le législation.