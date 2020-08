Le procès des frères Kouninef reporté

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a reporté de nouveau le procès des frères Kouninef, prévu initialement mercredi passé, au 2 septembre prochain. Les quatre frères Kouninef sont poursuivis pour obtention d’indus avantages et blanchiment d’argent, mais aussi pour avoir usé de la place privilégiée qu’ils occupaient auprès de l’ancien Président Bouteflika pour mener à bien leurs affaires. Plusieurs anciens ministres et hauts responsables dont trois walis, sont impliqués dans l’affaire. Les ministres impliqués dans l’affaire sont Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal, Abdelhamid Temmar, Amar Tou, Houda Feraoun, Amar Ghoul, Necib Hocine, Arkab Mohamed et Loukal Mohamed, selon ce qu’a rapporté le quotidien le Soir d’Algérie.