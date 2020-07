Le procès des frères Kouninef programmé pour le 19 août

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a programmé le procès des frères Kouninef, actuellement en détention provisoire à la prison d’El Harrach, pour le 19 août prochain. Le procès des frères Kouninef implique également plusieurs anciens ministres dont l’ancien premier ministre Abdelmalek Sellal, l’ancien ministre des ressources en eau ainsi que plusieurs anciens cadres du ministère de l’Industrie. Les mis en cause sont poursuivis pour « conclusion des marchés publics sans remplir les obligations contractuelles », et « abus de fonction », en ce qui concerne les anciens hauts responsables. Outres ces accusations, les mis en causes du procès feront également face au transfert de concessions à des fins autres ceux auquel elles sont destinées. Les Kouninef sont aussi impliqués dans plusieurs affaires liées à la conclusion de marchés publics dans les secteurs des ressources en eau et des

travaux publics.