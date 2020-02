Le procès de Ouyahia et Sellal renvoyé au 26 février

Le procès en appel dans l’affaire dite du « Montage de véhicules » est renvoyé au 26 février par le juge qui accède ainsi à la demande de la défense des accusés. Mercredi, en fin de matinée, les accusés sont arrivés à bord de fourgons cellulaires. A douze heures, les accusés font leur entrée dans la salle d’audience: Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal, Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda, Abdelghani Zaâlane, Noria Zerhouni. Les hommes d’affaire Ali Haddad, Mazouz, Bairi, Larbaoui et Farès Sellal. Pour rappel, Laifa Ouyahia , l’avocat et le frère de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a déclaré qu’il demanderait aujourd’hui le report de la session consacrée à l’appel de la condamnation de son frère au tribunal de Sidi Mohamed . Laifa Ouyahia a expliqué que la demande de report serait justifiée afin de collecter davantage de nouvelles données concernant le dossier. Pour sa part, l’avocat Brahim Nouni a déclaré aux journalistes, que la session d’appel révélera pleins de nouvelles surprises et secrets.