Le procès de Hamel et ses fils, fin janvier

Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger devrait rouvrir, fin janvier, le procès de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, ses quatre enfants, deux fils de Abdelhamid Melzi et de hauts responsables impliqués dans l’affaire Kamel Chikhi dite « Kamel Le boucher » et le pillage de l’immobilier. Ainsi, Abdelghani Hamel, sa femme, ses quatre enfants et des dizaines de hauts responsables d’Etat poursuivis pour abus de pouvoir, pillage de l’immobilier, octroi d’indus avantages, devront comparaître le 20 janvier devant le tribunal de Sidi M’hamed. Rappelons que Abdelghani Hamel, sa femme, ses trois fils et sa fille ont été placés, le 5 juillet dernier, sous mandat de dépôt. Sa femme a été libérée, rappelons-le, et placée sous contrôle judiciaire.