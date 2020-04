Le procès de Haddad et Oulmi reporté au 11 mai

Le juge près le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a reporté lundi 13 avril, le procès de l’homme d’affaires et patron du groupe l’ETRHB Ali Haddad et du patron du Groupe « Sovac », Mourad Oulmi, au 11 mai 2020. Le procès lié aux affaires de corruption, dans lesquelles plusieurs ministres de l’ancien régime et les deux premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sallal sont impliqués, a été renvoyé ce lundi, par le juge du tribunal de Sidi Mhamed à la date du 11 mai prochain, en raison de mesures de quarantaine et de confinement. La présence a été limitée aux autorités judiciaires et à la défense, à noter que le dossier concerne deux affaires, la première concernant Haddad Ali, la deuxième affaire concerne l’usine d’installation automobile, Sovac, et son patron, Mourad Oulmi.