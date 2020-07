Le procès de Djamel Ould Abbès bientôt ouvert

Le procès de l’ancien ministre et ancien SG du FLN, Djamel Ould Abbès sera bientôt ouvert a rapporté une source médiatique. La même source a indiqué que le conseiller instructeur près la Cour suprême a clôturé l’instruction et a envoyé le dossier de l’affaire de l’ancien ministre de la Solidarité national Djamel Ould Abbès, devant le tribunal de Sidi M’hamed à Alger. Le procès ne tardera, donc, pas à être ouvert auprès de ce tribunal qui a connu ces derniers jours un long défilé d’anciens hauts responsables et hommes d’affaire. Cependant « la date du procès n’est pas encore fixée », a indiqué la même source, citant son avocat Farouk Ksentini. Selon le même avocat, « l’unique affaire dans laquelle est poursuivi Ould Abbès est liée à la période où il a été ministre de la Solidarité nationale » entre 2000 et 2003.