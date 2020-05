Le procès d’Ali Haddad, Mourad Eulmi et Mahieddine Tahkout reporté

Le procès des hommes d’affaires Ali Haddad, Mourad Eulmi et Mahieddine Tahkout est reporté lundi par le tribunal de Sidi M’Hamed, au 15 juin prochain, selon un communiqué rendu public. C’est la deuxième fois que le procès est renvoyé, à la demande des juges, en raison des mesures prises dans le cadre du dispositif de prévention contre le Coronavirus. Pour rappel, les trois hommes d’affaire doivent répondre d’accusations de corruption, de privilèges fonciers et douaniers, dans le cadre du dossier de montage automobile. Dans ce dossier emblématique de la grande corruption, qui a marqué le dernier mandat de l'ancien président, sont impliqués Ahmed Ouyahia, Boudjemaâ Talai, Mahdjoub Bedda, Youcef Yousfi, Abdelkader Kadi, Abdeslam Bouchouareb et Abdelkader Zoukh.