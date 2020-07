Le procès d’Abdelghani Hamel s’ouvre aujourd’hui

Le procès de l’ex-chef de la DGSN, Abdelghani Hamel, prévu dimanche 26 juillet à la Cour d’Alger, a été renvoyé pour aujourd’hui, mercredi 29 juillet, selon une source médiatique. La même source a fait savoir que c’est les avocats qui se sont opposés à son déroulement en l’absence de “conditions de procès équitables”. Abdelghani Hamel ainsi que tous les prévenus ont déclaré qu’ils n’étaient pas prêts moralement à être jugés, en raison de la pandémie de coronavirus. Après un vif échange entre le juge et les avocats de la défense, le président de la chambre pénale a décidé de renvoyer le procès pour aujourd’hui, mercredi 29 juillet. Ainsi, le procès de l’ex-DGSN, Abdelghani Hamel, son épouse, ses quatre enfants et d’anciens cadres l’Etat n’a pas eu lieu. D’emblée, les avocats de la défense ont demandé que le procès soit ajourné. Ils ont prétexté l’absence des témoins de cette affaire et les conditions sanitaires. Le juge, voulant faire avancer le dossier, refuse dans un premier temps. Concernant l’absence des témoins, il a argué que la Cour avait en sa possession les procès-verbaux d’audition.