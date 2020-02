Le procès d’Abdelghani Hamel programmé le 19 février

Le procès de l’ex-puissant patron de la police, le général-major à la retraite Abdelghani Hamel, a été programmé pour le 19 février prochain au tribunal de Sidi M’hamed à Alger, ont indiqué des sources sûre. En effet, le pôle pénal du tribunal de Sidi M’hamed ouvrira, mercredi 19 février 2020, le dossier de l’ex-Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, poursuivi pour « enrichissement illicite » et « abus de pouvoir ». Outre Abdelghani Hamel, les anciens ministres Abdelghani Zaâlane et Abdelmalek Boudiaf sont également poursuivis dans cette affaire pour des faits qu’ils auraient commis alors qu’ils étaient walis d’Oran. L’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, est également cité dans ce dossier. L’ex-wali de Chlef Mohamed El-Ghazi et les ex-walis de Tipaza Abdelkader Kadi, Mustapha Ayadhi et Moussa Ghelay comparaîtront aussi à partir du 19 février.