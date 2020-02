Le procès Fodil Boumala reporté

Programmé pour ce dimanche 9 février, le procès du journaliste et militant politique Fodil Boumala a été reporté de deux semaines. Le tribunal de Dar El-Beida, à l’est d’Alger, a décidé du report du procès de Fodil Boumala au 23 février prochain. Le procès devait s’ouvrir ce dimanche matin, avec une forte présence de plusieurs militants et avocats. Cependant, le tribunal a décidé de reporter le procès tout en rejetant la demande de la défense pour une libération provisoire du journaliste. Pour rappel, M. Boumala est poursuivi pour les chefs d’inculpation « d’atteinte à l’intégrité du territoire national» et «atteinte à l’unité nationale», sur la base des articles 79 et 96 du code pénal, Boumala a été placé sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach, le 19 septembre 2019, soit au lendemain de son arrestation.